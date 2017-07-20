Фронтовая Горловка: север «шумел» весь вечер

Вечер среды, 19-го июля, стал еще одним неспокойным вечером для северных окраин города.

Стреляли, в основном, на участке от Майорска до Зайцево. Применялось как стрелковое, так и крупнокалиберное вооружение, бронетехника, в т.ч. танк.

Также периодически «шумело» юго-западное направление и северо-восток.

Вновь под обстрел попала Марьинка.

«В результате обстрела из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, загорелась приусадебное здание во дворе жилого дома по улице Тельмана. К счастью, никто из местных жителей не пострадал», — говорится в сообщении.

Кроме того, есть информация о ранении мирного жителя в Петровском районе Донецка. Здесь также произошло возгорание нескольких домов.