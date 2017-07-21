На развитие своего дела переселенцы могут получить гранты до 25 тыс. грн.

«Каритас Украины» открывает новую программу «Поддержка предпринимателей из числа внутренне перемещенных лиц» в Донецкой области. Программа охватывает Мариуполь, Волновахский, Марьинский, Ясиноватский районы (подконтрольная Украине территория) и рассчитана на ВПЛ и местных жителей, пострадавших от конфликта», — говорится в сообщении.

Гранты предоставляются на открытие или восстановление своего дела.Сумма гранта — от 15-ти до 25-ти тысяч гривен.

Заявки принимаются с 20 июля по 20 августа 2017 года включительно.

Условия и ограничения для участников:

- фактически быть ВПЛ или жителем указанных районов;

- проживать и вести деятельность в указанных районах;

- возраст от 18 до 60 лет;

- если ранее финансовая помощь на развитие бизнеса от других организаций или от БФ «Каритас Украины» уже получалась, то помощь в проекте не предоставляется;

- выбранное дело не должно противоречить законодательству Украины, а также не иметь отношения к реализации алкоголя, сигарет, а также оружия в любой форме, включая игрушечное.