На развитие своего дела переселенцы могут получить гранты до 25 тыс. грн.

Пятница, 21 июля, 2017
«Каритас Украины» открывает новую программу «Поддержка предпринимателей из числа внутренне перемещенных лиц» в Донецкой области. Программа охватывает Мариуполь, Волновахский, Марьинский, Ясиноватский районы (подконтрольная Украине территория) и рассчитана на ВПЛ и местных жителей, пострадавших от конфликта», — говорится в сообщении.
Гранты предоставляются на открытие или восстановление своего дела.Сумма гранта — от 15-ти до 25-ти тысяч гривен.
Заявки принимаются с 20 июля по 20 августа 2017 года включительно.
Условия и ограничения для участников:
- фактически быть ВПЛ или жителем указанных районов;
- проживать и вести деятельность в указанных районах;
- возраст от 18 до 60 лет;
- если ранее финансовая помощь на развитие бизнеса от других организаций или от БФ «Каритас Украины» уже получалась, то помощь в проекте не предоставляется;
- выбранное дело не должно противоречить законодательству Украины, а также не иметь отношения к реализации алкоголя, сигарет, а также оружия в любой форме, включая игрушечное.