Фронтовая Горловка: утонули два мирных жителя

Трагедия произошла на открытом участке канала «Северский Донец-Донбасс».

В ж/м Мичуринский двоим из отдыхающих, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, не удалось рассчитать свои силы и противостоять сильному течению воды.

Тело погибшей 41-летней женщины вскоре нашли, а вот поиски утонувшего 25-летнего парня продолжаются.

«Спасателями совместно с представителями компании «Вода Донбасса» обследованы смотровые люки подземного участка канала протяженностью 4 км. Во входном оголовке дюкера канала (стыковка труб разного диаметра) обнаружено тело женщины, анкетные данные и причина гибели устанавливаются. Поисковые работы, в т.ч. с участием водолазов, продолжаются», — говорится в сообщении.