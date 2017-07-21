Спрос на новые загранпаспорта остается высоким

Государственная миграционная служба пока не видит признаков снижения ажиотажа, связанного с получением биометрических заграничных паспортов. Об этом сообщают Українські новини.

Ежедневно Государственная миграционная служба оформляет 20−22 тыс. биометрических загранпаспортов. С начала года по состоянию на 16 июля оформлено 1 млн. 845 тыс. таких документов.

Более ста тысяч граждан Украины уже опробовали новый режим пересечения границы со странами Евросоюза (только по биометрическому паспорту). Отказ получили около 50 украинцев — большинство из них не смогли внятно объяснить цель поездки.

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