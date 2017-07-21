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У Штепы резко ухудшилось состояние здоровья

Пятница, 21 июля, 2017

Заседание по делу Нели Штепы, запланированное на 20 июля в Ленинском райсуде Харькова, не состоялось – Нелю Штепу не  привезли в зал суда. 

По словам адвоката Дмитрий Марченко, его подзащитную госпитализировали.

- У Нели Игоревны резко ухудшилось здоровье в последнюю неделю: очень высокое давление, рвота. Гипертонический криз. Поэтому в СИЗО отправили ее на обследование в больницу. В СИЗО говорят, что у нас тут, в тюрьме, хорошо быть не должно, и они не скорая помощь. В больнице говорят, что только делают анализы, и как только будут их результаты, станет понятно, что происходит, — поделился новостями Марченко.

Также адвокат предположил, что заседание, которое перенесли на пятницу на 12:00, скорее всего не состоится по причине отсутствия обвиняемой в зале суда.

Ранее Неля Штепа объявляла голодовку и протестовала против новых судей – четвертой коллегии, взявшейся за рассмотрение ее дела. 

Справка КП

Экс-мэра Славянска Нелю Штепу подозревают в создании террористических организаций и покушении на территориальную целостность Украины. За это она может сесть в тюрьму пожизненно. Экс-мэр вину не признает и надеется на освобождение. Задержали Штепу 11 июля 2014 года и постоянно продлевают срок нахождения под арестом.

КП в Украине



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