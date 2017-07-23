«ДНР» планирует выдавать кредиты для покупок в супермаркетах

О пилотном проекте с привлечением инвесторов заявила председательница «Центрального республиканского банка» («ЦРБ ДНР») Ирина Никитина.

«Мы вместе с инвесторами заказали уже пластиковые кредитные карточки, и я надеюсь к концу этого месяца, ну а скорее всего в течение этого квартала, наши граждане будут иметь возможность воспользоваться кредитными пластиковыми картами», – заявила она представителям местных СМИ.

По ее словам, «ЦРБ ДНР» запускает кредитные карты, которые будут работать только в безналичных расчетах. Жители контролируемой «ДНР» территории смогут расплачиваться такими картами только в местных супермаркетах. В дальнейшем, услуги по кредитованию обещают расширить.

Никитина подчеркнула, что кредиты будут предоставляться не «ЦРБ ДНР», а одной из финансовых компаний.

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