«ДНР» и «ЛНР» посчитали население по данным Всеукраинской переписи

Результаты подсчетов численности населения опубликованы на сайтах «госстатистики ДНР/ЛНР».



В «ЛНР» утверждают, что по состоянию на 1 июня 2017 года на неподконтрольной Украине территории Луганщины постоянно проживает 1 475 800 человек и 1 480 800 человек наличного населения. Расчеты основаны на данных Всеукраинской переписи населения в 2001 году и данных миграционной службы.

Отмечается, что в течение трех лет структуры «ЛНР» не проводили перепись населения.

«Репрезентативные данные о численности населения может обеспечить только проведение Республиканской переписи населения», – сказано в сообщении.

В подконтрольных боевикам районах Донецкой области постоянно проживает 2 299 120 человек, утверждают в «ДНР». Большая часть из них – 2 187 699 человек – проживает в городской местности.

Наиболее густонаселенными городами являются Донецк (943 160 человек), Горловка (263 277 человек) и Макеевка (376 311 человек).

В «ДНР» также определяли число проживающих граждан, основываясь на данных Всеукраинской переписи и с учетом миграционного движения, вызванного боевыми действиями.

«Численность наличного/постоянного населения на дату определяется на основании численности населения, которое на момент переписи населения находилось/постоянно проживало на данной территории, с учетом естественного и миграционного приростов и изменений численности населения вследствие административно-территориальных изменений в текущем периоде», – заявляют в «госстате».

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