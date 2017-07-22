ТОП-5 городов Донбасса по числу абортов

Суббота, 22 июля, 2017
Как показывают данные Информационно-аналитического центра медицинской статистики за 2016 год, составлен список первой пятерки городов Донецкой области (подконтрольных Киеву) с наибольшим количеством абортов.
Итак, первое место занимает Мариуполь. Здесь было зарегистрировано 1 885 случаев прерывания беременности.
Второе место занимает Краматорск – 770 абортов.
На третьем месте Бахмут – 658 (из них 133 сделано сельскими жительницами в городских условиях и 144 из 658 – удаление замершего плода; все те, кто забеременел в возрасте от 15 до 17 лет – избавились от ребенка).
Четвертым в списке является Славянск – 465 случаев.
В Доброполье, которое занимает пятое место, зафиксировано 367 абортов.
Меньше всего таких случаев зафиксировано в Авдеевке – 21.
В статистике также упоминается возраст женщин, которые делают аборт:
1. от 18 до 19 лет – 201 случай;
2. от 24 до 34 лет – 4 890 случаев;
3. старше 35 лет – 1 495 случаев;
Первый и единственный случай аборта (за прошлый год) у девушки до 14 лет зафиксирован в Краматорске.Знамя индустрии