ТОП-5 городов Донбасса по числу абортов

Как показывают данные Информационно-аналитического центра медицинской статистики за 2016 год, составлен список первой пятерки городов Донецкой области (подконтрольных Киеву) с наибольшим количеством абортов.

Итак, первое место занимает Мариуполь. Здесь было зарегистрировано 1 885 случаев прерывания беременности.

Второе место занимает Краматорск – 770 абортов.

На третьем месте Бахмут – 658 (из них 133 сделано сельскими жительницами в городских условиях и 144 из 658 – удаление замершего плода; все те, кто забеременел в возрасте от 15 до 17 лет – избавились от ребенка).

Четвертым в списке является Славянск – 465 случаев.

В Доброполье, которое занимает пятое место, зафиксировано 367 абортов.

Меньше всего таких случаев зафиксировано в Авдеевке – 21.

В статистике также упоминается возраст женщин, которые делают аборт:

1. от 18 до 19 лет – 201 случай;

2. от 24 до 34 лет – 4 890 случаев;

3. старше 35 лет – 1 495 случаев;

Первый и единственный случай аборта (за прошлый год) у девушки до 14 лет зафиксирован в Краматорске.