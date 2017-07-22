Фронтовая Горловка: куда довезут автобусы?

В «ДНР» сообщили о новых автобусных маршрутах.

Среди внесенных изменений в «Реестр международных автобусных маршрутов общего пользования ДНР» есть и те, что касаются Горловки. Так, дополнения в реестр от 18 июля гласят о том ,что с горловского автовокзала можно отправиться в Курск и Луганск.

Из Донецка (АВ «Южный») появились прямые автобусные маршруты в Луганск, Стаханов, Ровеньки и Краснодон. Также в Луганск теперь можно будет добраться из Седово, Тореза, Снежного и Амвросиевки.