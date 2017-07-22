Фронтовая Горловка: убил на почве ревности

В Центрально-Городском районе Горловки задержан пенсионер, который убил мужчину.

Установлено, что познакомились они совсем недавно и потерпевший пригласил семейную пару к себе домой для совместного распития спиртных напитков. С этого момента они начали жить вместе.

Однажды, подозреваемый услышал, что хозяин квартиры что-то рассказывает, а женщина его сожительница весело смеется в ответ. Этого оказалось достаточно для эмоционального срыва и охваченный ревностью супруг взял в руки нож… От полученных в грудную клетку ран «соперник» скончался на месте.

Стоит отметить, что после убийства сожители легли спать и ушли из квартиры лишь утром, прихватив мобильный телефон убитого.