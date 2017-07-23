Юрист рассказал, как восстановить заблокированные Ощадбанком выплаты

Юрист Донбасс-СОС рассказала, как проходить физическую идентификацию в Ощадбанке и что делать, чтобы возобновить выплаты, если переселенец не успел сделать это в установленные сроки.

Согласно положениям постановления Кабинета Министров Украины №637 “Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам”: владельцы электронных пенсионных удостоверений проходят физическую идентификацию первые два раза каждые шесть месяцев, в дальнейшем — каждые 12 месяцев. Владельцы обычной платежной карты — каждые три месяца со дня открытия счета.

Как правильно и без осложнений пройти идентификацию и как восстановить выплаты, если вы не успели ее пройти в установленные сроки? Отвечает юрист организации Донбасс-СОС Мария Красненко.

- Переселенцы получают сообщения о том, что их счета в «Ощадбанке» могут быть заблокированы. Насколько массово сейчас явление таких оповещений?

- СМС — это оповещение о том, что нужно пройти идентификацию, иначе карта будет заблокирована. Стоит еще раз отметить, идентификация проводится каждые шесть месяцев первый год наличия электронного пенсионного удостоверения и каждые три месяца, если у вас открыт счет, а вы являетесь владельцем обычной карты. Люди не обращают на это внимание: либо ждут СМС-оповещение, либо пропускают сроки прохождения.

- Я так понимаю, в этом и проблема: до кого-то сообщение не дошло, кто-то его не заметил, и тогда карта блокируется?

- Да, именно в этом проблема. Ощадбанк не обязан уведомлять СМС-оповещением о необходимости прохождения сроков, ответственность здесь лежит непосредственно на всех гражданах, которые являются ВПЛ. Поэтому на это не стоит надеяться, а если сейчас пришло сообщение, это не значит, что оно придет в следующий раз.

Нужно самому следить, когда вы прошли идентификацию и когда следующие сроки прохождения. Прохождение нужно осуществить до окончания срока: до трех месяцев и до шести месяцев, а не позже. Например, если срок прохождения был 1.06, блокировка будет 1.09, если это обычная карта.

Как пройти идентификацию в Ощадбанке

— Для прохождения идентификации можно обращаться в любое отделение Ощадбанка.

— Мобильные отделения Ощадбанка работают и на территории Донецкой области, например, на КПВВ Новотроицкое.

— Обращаться нужно непосредственно к оператору на кассе Ощадбанка.

— Нужно иметь при себе паспорт гражданина Украины либо другой документ, который подтверждает личность.

— Для идентификации обязательно нужно осуществить действия с введением пин-кода через терминал в банке. Это может быть снятие денег или просто проверка счета.

— При прохождении физической идентификации вам не нужно получать страховку либо другие услуги, которые предлагает Ощадбанк.

Что делать, если человек пропустил сроки прохождения идентификации?

- Нужно все-таки повторно обращаться в Ощадбанк, чтобы пройти идентификацию: карту разблокируют, а человек получит доступ к средствам, которые там находятся. Но явка в Ощадбанк и прохождение идентификации не является основанием для того, что выплата будет платиться.

- Карту разблокируют, но деньги не будут поступать?

- Все верно. Если осуществлена блокировка, Ощадбанк уведомляет соответствующие органы: Минсоцполитики, Пенсионный фонд, а те — территориальные управления, после чего происходит остановка выплат территориальными управлениями. Если вы позже придете в Ощадбанк, вы разблокируете счет, но не возобновите сами выплаты.

Как восстановить выплаты

- Вы приходите в Ощадбанк, проходите идентификацию.

Теперь нужно решить вопрос возобновления выплат. К сожалению, у нас до сих пор действует дискриминационное постановление №365, №637. Мы не смотрим на то, что постановление №365 подразумевает процедуру, которая предусматривает, что управление само придет, проверит, составит акт и возобновит выплаты. К сожалению, реалии не такие. Чтобы запустить процедуру, мы рекомендуем гражданину самому обращаться с тем, что его счет был заблокирован: прошу осуществить дополнительную проверку в порядке постановления №365.

Куда обращаться? Зависит от того, какие выплаты вы получаете. Автоматические — Управление труда и защиты населения, параллельно — в Пенсионный фонд, если являетесь получателями пенсии. В Пенсионный фонд обязательно обращаемся и решение Пенсионного фонда мы получаем обязательно. На сайте Донбасс-СОС в разделе «Юридическая помощь» можно скачать образцы необходимых заявлений и жалоб.

- Вы упомянули два дискриминационных постановления. Сейчас вы пытаетесь опротестовать их в судах?

- Сейчас мы проводим большую кампанию вместе с другими организациями по поводу разработки механизма и необходимых нормативно-правовых актов, которые позволят жителям неподконтрольной территории Украины получать свои пенсионные выплаты. В случае принятия такого законопроекта и решения парламента либо Кабмина, люди будут получать положенные выплаты. Законопроект пока не вынесен на рассмотрение, но он написан, механизм разработан.

По поводу постановления №365: еще год назад после его принятия в июне 2016 мы в подали иск в Окружной административный суд Киева против Кабмина по поводу отмены постановления в связи с его дискриминационностью. Только сейчас мы снова будем на скамье истцов, снова будем рассматривать это дело в 20-х числах июля. В лучшем случае, к Новому году мы получим решение, Кабмин, мы все так понимаем, пойдет в апелляцию. Только после апелляции, если она будет позитивная, мы его отменим.

Громадське радіо