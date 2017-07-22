Фронтовая Горловка: «хлебное перемирие» напомнило о себе поздним вечером

В окрестностях города снова неспокойно.

После 22 час. «зашумела» сторона Зайцево, откуда стали доноситься неинтенсивные «бахи». Однако, позднее канонада лишь усилилась. Продолжили стрелять на севере и после полуночи.

Рано утром в воскресенье можно было услышать отголоски мощных обстрелов с юго-западного направления.

Вчера вечером снова была обстреляна Марьинка, в результате чего получили осколочные ранения двое детей (3 и 9 лет) и две женщины. Стреляли также в районе Гнутово и Широкино, под Верхнеторецким.