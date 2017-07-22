Одесский НПЗ конфискован в пользу государства

Ориентировочная стоимость конфискованного имущества составляет более 200 млн. долларов или более чем 5 млрд. гривен.

Об этом сообщила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

Как отмечается, Апелляционный суд Одесской области отказал в открытии апелляционного производства по жалобам представителей ОАО «Одесский нефтеперерабатывающий завод», ООО «Энергия и газ Украина» и представителя непосредственно Сергея Курченко.

«Таким образом, 21.07.2017 вступило в законную силу решение Суворовского районного суда г. Одессы о специальной конфискации в пользу государства всего имущества Одесского нефтеперерабатывающего завода и общества с ограниченной ответственностью», – говорится в сообщении.

Сообщается, что по решению суда в пользу государства конфисковано нежилые производственные помещения и административные здания общей площадью более 38 тысяч квадратных метров, а также земельные участки площадью 77 гектаров и установки для обеспечения деятельности завода.

Ориентировочная стоимость конфискованного имущества составляет более 200 млн. долларов или более чем 5 млрд. гривен.

Ранее сотрудники Одесской областной прокуратуры объявили в розыск двух бывших руководителей Одесского нефтеперерабатывающего завода. »Топ-менеджеров подозревают в уклонении от уплаты налогов, в результате чего в государственный бюджет не поступило более двух миллиардов гривен», — говорят в пресс-службе облпрокуратуры.

Как сообщалось, судебная тяжба вокруг ОНПЗ началась в марте прошлого года после попыток компании «ВЕТЕК» во главе с бизнесменом Курченко передать активы предприятия при посредничестве российского ВТБанку компании «Роснефть». Тогда Курченко бежал за пределы Украины, а при проверке НПЗ правоохранительными органами было установлено, что произведенные нефтепродукты, которые руководство Одесского НПЗ мало экспортировать, на самом деле за границу не отправляли.

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