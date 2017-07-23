На дорогах Донецкой области ограничили движение большегрузов

В связи с повышением температурного режима, на автодорогах Донецкой области ограничено движение крупногабаритного транспорта. Об этом сообщили в отделе обеспечения безопасности дорожного движения УПД полиции Донецкой области.



«Для сохранения автомобильных дорог общего пользования, на выполнение решения Службы автомобильных дорог и Управления Укртрансбезопасности в Донецкой области, на автомобильных дорогах общего пользования ограничивается движение автотранспортных средств общей массой свыше 24 тонны и нагрузкой на ось 7 тонн, в дневное время суток, при температуре воздуха выше 28 градусов», — говорится в сообщении.