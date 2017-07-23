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В Харькове «Шахтер» уступил «Динамо»

Воскресенье, 23 июля, 2017

Вчера в Премьер-лиге состоялись три матча второго тура.

Один из них был центральным поединком тура, т.к. в нем встречались «Шахтер» и «Динамо». В первой половине встречи доминировали горняки, но киевляне успешно отбивались и пытались контратаковать. В двух случаях им даже удалось забить, но оба раза судья констатировал положение «вне игры».

После перерыва динамовцы провели стремительную атаку, венцом которой стал точный удар головой Мбокани. после этого гости еще некоторое время атаковали, пока подопечные Фонсеки не пришли в себя. Несколько раз в оставшиеся полчаса они могли сравнять счет, но столичные футболисты всеми возможными способами сумели сохранить свои ворота «сухими» — 0:1. Теперь у киевлян в активе максимальное количество очков (6).

В двух других поединках зафиксирована одна ничья — «Верес» — «Александрия» — 0:0 и еще одна победа гостей с минимальным счетом — «Черноморец» — «Сталь» — 0:1.



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