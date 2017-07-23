Фронтовая Горловка: суббота тихой не была

22 июля в ж/м Солнечный прогремел «бах», а с наступлением темноты на окраинах вновь стало неспокойно.

Суббота началась с мощного взрыва. Одни пользователи в соцсетях писали, что он произошел в центре города, другие — на севере. Как оказалось, на ул.Бессонова взорвалась граната. По предварительным данным, пострадавших нет.

Затем, как обычно, стреляли уже вечером. Ближе к 20 час. некоторое время шумно было на северо-западе, а с 21 час. начались боевые действия в районе Зайцево. Несколько позднее на юго-западном направлении были слышны мощные, но отдаленные звуки войны. После 22 час. продолжали «шуметь» северные окраины, как стрелковым, так и тяжелым вооружением.