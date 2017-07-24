Фронтовая Горловка: все воскресенье шли бои

23-го июля боевые действия продолжались на протяжении всего дня.

Стрелять начали уже около 9 час. На севере кроме стрелкового были слышны громкие «бахи». К 11 час. «зашумел» юго-запад — канонада напомнила о боях в районе Ясиноватой и Авдеевки. Позднее на этом же направлении, но уже ближе применялись минометы.

Вечером снова возобновились бои на северных окраинах. С 20 час. и практически до полуночи на участке от Майорска до Зайцево были слышны перестрелки из стрелкового и пулеметов, а позднее и тяжелое. Кроме того, продолжал «шуметь» юго-запад, а к 23 час. здесь было очень громко.

Также стало известно, что накануне в Зайцево в результате боевых действий вновь были повреждены два дома — на ул.Лескова и Вернадского.