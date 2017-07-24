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По итогам 2-го тура «Шахтер» опустился на 4-е место

Понедельник, 24 июля, 2017

В Премьер-лиги завершились матчи 2-го тура.

Ни в одном из поединков хозяевам поля не удалось выиграть — в туре зафиксировано три ничьих и три победы гостей. В одном из них «Шахтер» уступил «Динамо» с минимальным счетом.

Результаты остальных матчей: «Верес» — «Александрия» — 0:0, «Черноморец» — «Сталь» — 0:1, «Карпаты» — «Ворскла» — 1:3, «Заря» — «Мариуполь» — 1:1, «Звезда» — «Олимпик» — 0:0.

Таким образом, первое место сейчас делят «Динамо» и Сталь», не потерявшие еще ни одного очка, на третьем — донецкий «Олимпик» (4), у «Шахтера» и «Ворсклы» — по 3 очка.

Единственной командой, в активе которой очков нет — одесский «Черноморец».



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