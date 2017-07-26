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Фронтовая Горловка: во вторник было тихо

Среда, 26 июля, 2017

Вчера местные жители о боевых действиях вблизи города не сообщали.

Горловчане из разных жилмассивов рассказали, что во вторник, 25 июля, было тихо.

Чего не скажешь о других «горячих» точках региона. Так, неспокойно было на северо-западных и западных окраинах Донецка. Вечером под обстрел попала Александровка, где ранения получил подросток 2000 г.р., а позднее досталось пос. Трудовские. Здесь в результате боевых действий также был ранен местный житель, кроме того, произошло возгорание в одном из домов. Стреляли поздним вечером также в районе аэропорта и на участке от Ясиноватой до Авдеевки.

Слышали работу артиллерии и в Мариуполе. Кстати, в «ДНР» заявили, что снаряды разрывались вблизи наблюдательного пункта СЦКК в селе Безыменное. Наблюдателей пришлось эвакуировать. Сообщали о «бахах» за городской чертой также жители Попасной.

 



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