При желании стороны могли бы остановить боевые действия — Хуг

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что если бы подписавшие Минские соглашения стороны хотели остановить боевые действия на востоке Украины, то они бы это сделали, пишет Интерфакс-Украина.

«На тех, кто подписал Минские соглашения, лежит ответственность за прекращение боевых действий. Мы знаем, что они могут это сделать в любое время, если захотят. В любое время. Это вопрос желания. И это возможно», — заявил Хуг во время брифинга в Одессе.

Вместе с тем замглавы СММ подчеркнул, что бои на Донбассе продолжаются из-за того, что там присутствует запрещенное вооружение, а также близкое расположение позиций сторон вблизи линии разграничения.

«Необходимо, чтобы стороны развели свои силы. Чтобы они не находились в зоне непосредственной видимости друг друга», — отметил Хуг.

Кроме того он заявил, что многие контрольные пункты въезда-выезда на линию разграничения являются не пунктами пропуска, а «театрами боевых действий».

MigNews