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В «ЛДНР» череда ужасных трагедий с подростками

Среда, 26 июля, 2017

Соцсети уже несколько дней гудят по поводу смерти 17-летнего парня, который упал в затопленный ствол закрытой шахты Орджоникидзе в Макеевке.

Ее общая глубина – более шестисот метров: сначала пару сотен смертельных шахтных газов и крюки со стен, затем около 400 м воды. Погибший собирал кабель и металл, чтобы помочь с лечением онкобольной матери…

Кроме того в «ЛНР» сообщили, что в реанимацию клинической больницы Луганска с тяжелыми ожогами электричеством доставлен 14-летний подросток, который неудачно попытался выкрасть цветные металлы в трансформаторе неработающего «Луганского рекламного комбината». Ожоги 2-4 степени, поражено 45% поверхности тела, наверняка есть повреждения внутренних органов…

Еще один несчастный случай произошел в Ровеньках, где погиб школьник 2003 г. р., упав с крыши 9-этажного дома. Обстоятельства гибели уточняются, но местные жители указывают на суицид: «Его с крыши одного дома прогнали, а он пошел и сиганул с другого дома».

Реал



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