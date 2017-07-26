Фронтовая Горловка: завтра состоится открытие мемориала погибшим горожанам

Три года назад в Горловке произошел один из самых страшных обстрелов — 27- го июля 2014-го года погибли 22 мирных жителя.

Как сообщил в соцсети и.о. главы горадминистрации Иван Приходько, прошлым летом было принято решение о строительстве мемориала в знак памяти о горловчанах, погибших в период продолжающегося вооруженного конфликта. Была проведена работа по сбору информации о жертвах и завтра, 27-го июля, мемориал на пр. Победы будет открыт. Его открытие начнется в 11 час. возле маг. «Мелодия». На нем, по информации Приходько, будут высечены имена 235-ти горловчан, 22 из них — дети.