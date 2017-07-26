Украинец установил мировой рекорд в пауэрлифтинге

Сергей Белый стал обладателем золотой медали в пауэрлифтинге на Всемирных играх-2017, которые проходят во Вроцлаве (Польша) с 20 по 30 июля.

Харьковчанин в весовой категории до 105 кг по сумме троеборья (приседания со штангой на спине — 407.5, жим штанги лежа на горизонтальной скамье — 297,5 и тяга штанги с помоста — 375) показал результат в 1080 кг, что стало новым мировым рекордом в этом виде спорта.

Еще один представитель Украины в этой же весовой категории Дмитрий Семененко завоевал «бронзу» (1042 кг). Серебряная награда досталась россиянину Дмитрию Инзаркину.

По итогам пяти дней Всемирных игр команду Украины имеет в своем активе 15 медалей — 3 золотые, 4 серебряные и 8 бронзовых. В общем неофициальном медальном зачете украинские атлеты замыкают первую десятку.

Обозреватель