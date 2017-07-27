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Ощадбанку рекомендуют не дискриминировать переселенцев

Четверг, 27 июля, 2017

АМКУ рекомендовал Ощадбанку во время заключения договоров с переселенцами обеспечить недискриминационные условия заключения таких договоров, а также право на свободу выбора необходимых им дополнительных услуг.

Антимонопольным комитетом Украины предоставлено ПАО «Государственный ощадный банк Украины» обязательные для рассмотрения рекомендации о принятии мер по недопущению совершения нарушений законодательства о защите экономической конкуренции и о прекращении действий, которые могут привести к ущемлению интересов потребителей.

Как сообщает пресс-служба комитета, АМКУ рекомендовал Ощадбанку во время заключения договоров с внутренне перемещенными лицами обеспечить недискриминационные условия заключения таких договоров, а также право внутренне перемещенного лица на свободу выбора необходимых ему дополнительных банковских услуг (в частности, установление кредитной линии).

Кроме того, комитет рекомендовал Ощадбанку принять меры по пересмотру условий ведения пенсионных счетов военных пенсионеров (текущих обычных или карточных), направленных на недопущение ущемления интересов потребителей (военных пенсионеров).

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