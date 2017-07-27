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Кобзона лишили звания почетного гражданина Славянска

Четверг, 27 июля, 2017

Решение о лишении почетного звания российского артиста и депутата Государственной думы от «Единой России» Иосифа Кобзона было принято во время сессии городского совета Славянска.

Народного артиста России и депутата Государственной думы от «Единой России» Иосифа Кобзона решением сессии городского совета Славянска Донецкой области лишили звания почетного гражданина города. Об этом сообщают »Новости Донбасса».

Решение было принято 26 июля. За него проголосовали 23 депутата, двое не участвовали в голосовании. В пояснительной записке к документу говорится, что инициатива лишить Кобзона звания почетного гражданина поступила от местных общественных организаций.

Мэр Славянска Вадим Лях отказался комментировать ход голосования.

17 августа 2014 года в центре Славянска состоялось народное вече, на котором активисты высказали предложение лишить Кобзона звания почетного гражданина города, которое российский артист носит с 1999 года.

Гордон



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