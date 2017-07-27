В Мариуполе удивлены нежеланием «Динамо» приезжать на матч

Футбольный клуб «Мариуполь» отреагировал на это официальным обращением.

«ФК «Мариуполь» с большим удивлением узнал из СМИ о нежелании ФК «Динамо» (Киев) проводить матч 7-го тура украинской Премьер-лиги в Мариуполе. Мы ответственно заявляем, что мы не видим веских оснований для переноса матча «Мариуполь» — «Динамо» в другой город.

10-я статья Регламента украинской Премьер-лиги гласит: «Основной стадион, на котором проводятся домашние матчи главной команды клуба, должен находиться на территории населенного пункта по месту государственной регистрации клуба» (исключение сделано только для «Шахтера», «Олимпика» и «Зари», которые по понятным причинам не могут играть дома). Наш клуб представляет город Мариуполь и в соответствии с регламентом УПЛ проводит все свои домашние матчи в родном городе, на стадионе, который аттестован ФФУ как домашняя арена клуба на сезон 2017-2018.

Теперь представьте, что будет если клубы УПЛ начнут по надуманным и не очень предлогам требовать замены места проведения выездного матча? Мотивы такого поведения вполне рациональны — лиши клуб-соперник поддержки домашних трибун и тебе станет чуточку легче на футбольном газоне. И если ФК «Динамо» попытается создать такой прецедент, то не стоит удивляться, что им сразу начнут пользоваться и другие клубы. А найти повод обвинить любой украинский город в проблемах с безопасностью очень легко, достаточно поднять статистику МВД, связанную с инцидентами с огнестрельным оружием или взрывными устройствами. Разве мы хотим столкнуть украинский футбол в состояние регламентного хаоса и кабинетных войн?

Что касается «гарантий безопасности», которые просит предоставить президент ФК «Динамо» Игорь Михайлович Суркис, то мы обращаем внимание футбольной общественности Украины на подмену понятий. В наше суровое время никто из живущих в Украине не может дать гарантий безопасности, так как страна фактически находится в состоянии войны, и каждый день происходят события, являющиеся отголоском данного печального факта, достаточно посмотреть информсводки.

Но говорить о гарантиях обеспечения безопасности можно и нужно. ФК «Мариуполь» совместно с руководством СБУ, МВД, города приложит все усилия для того, чтобы пребывание гостей из Киева в нашем прекрасном украинском городе было безопасным и комфортным.

Согласно статистическим данным МВД Украины, Мариуполь входит в пятерку украинских городов с наименее криминогенной обстановкой. Наш город неоднократно с официальными визитами посещали президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Украины Владимир Гройсман, депутаты Европарламента, чиновники европейских государственных институтов. Концерт самой популярной украинской группы «Океан Эльзы» во главе со Святославом Вакарчуком в СК «Ильичевец» посетили более 10 тысяч жителей нашего города. С 7-го по 9-е июля текущего года в Мариуполе прошел самый крупный музыкальный фестиваль на Приазовье.

Вот уже два года наша команда проводит свои домашние матчи в Мариуполе на стадионе «Ильичевец». Стартовый матч украинской Премьер-лиги сезона 2017/18 «Мариуполь» — «Верес» посетили 8,5 тысяч болельщиков. Это второй показатель в туре!

Ранее к нам в гости приезжали юниорская команда «Динамо» и «Динамо-2», а также клубы из западной Украины («Верес», «Скала», «Тернополь», «Нива», «Буковина»). В Мариуполе регулярно проводятся турниры под эгидой Детско-юношеской футбольной лиги Украины. По дороге в Мариуполь не был взорван ни один автобус, а на стадионе не было зафиксировано ни одного чрезвычайного происшествия. Так чем же глубоко уважаемый нами ФК «Динамо» отличается от других клубов УПЛ, чтобы требовать к себе эксклюзивного отношения и точечной подстройки регламента под их запросы?

Уровень взаимодействия нашего клуба, правоохранительных органов и городских служб находится на максимально высоком уровне. На таком же беспрецендентно высоком уровне находится и профессионализм всех силовиков Мариуполя, отвечающих за безопасность города (Национальная полиция, Национальная гвардия, СБУ, ВСУ), благодаря которым Мариуполь вот уже три года живет мирной жизнью и входит в десятку самых безопасных городов Украины согласно официальной статистике. Эти парни знают свое дело и выполняют его лучше всех в Украине!

Интеллектуальные камеры CCTV, которыми оснащен стадион «Ильичевец», подключены к глобальной системе безопасности — Единому аналитическому сервисному центру (UASC). Уникальная «умная» система региональной безопасности UASC построена на технологиях «смарт-сити» и помогает контролировать оперативное состояние в городе, и синхронизировать действия различных служб — полиции, спасателей, медиков, коммунальных служб. Аналогичные по своим возможностям системы Smart City функционируют в Лондоне, Дубае, Сингапуре, а вот в других футбольных городах Украины (Киев, Харьков, Львов) такой системы и такой интеграции нет. На всех входных группах стадиона у нас работают стюарды, оснащенные персональными металлодетекторами, для предотвращения возможности проноса на стадион оружия — и это тоже наше уникальное отличие. Поэтому у нас есть весомые основания заявлять, что стадион «Ильичевец» — один из наиболее безопасных стадионов в Украине!

Мы приглашаем президента ФК «Динамо» Игоря Михайловича Суркиса лично проинспектировать вышесказанное и сформировать свое собственное мнение об уровне организации процессов безопасности в Мариуполе. Уверены, что после данного визита все возможные опасения (которые мы искренне понимаем) будут сняты, и ФК «Динамо» поможет нам подарить праздник Большого футбола не только 500 тысячам жителей Мариуполя, но и тысячам своих болельщиков, которые в настоящее время обеспечивают безопасность нашего города на передовой линии фронта», — говорится в тексте обращения, опубликованном на сайте ФК «Мариуполь».