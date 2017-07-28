Лига Европы: «Олимпик» и «Александрия» сыграли вничью

В четверг состоялись первые матчи квалификационного 3-го раунда Лиги Европы.

Для донецкого»Олимпика» это был дебют в еврокубках. Представитель Украины сыграл достойно и завершил игру против греческого ПАОКа со счетом 1:1. У дончан в начале второго тайма отличился Беленький.

Ответный матч состоится в Салониках через неделю.

В другом квалификационном противостоянии, которое прошло в Румынии, «Александрия» разошлась миром с местной «Астрой» — 0:0.

«Краснодар» дома одолел датский «Люнгбю» — 2:1, «Зенит» на выезде обыграл израильский «Бней Иегуда» — 2:0.

Днем ранее в квалификации Лиги чемпионов киевское «Динамо» дома обыграло швейцарский «Янг Бойз» — 3:1 (Ярмоленко, Мбокани, Гармаш — Фасснахт), а московский ЦСКА в Греции обыграл АЕК — 2:0.