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Фронтовая Горловка: мемориал памяти погибшим горожанам открыт

Пятница, 28 июля, 2017

Три года Горловка попала под обстрел, унесший более двадцати жизней. 27 июля на пр.Победы в честь всех погибших мирных жителей города был открыт мемориал памяти.

Чтобы отдать дань памяти павшим горожанам, около дома на пр.Победы, 50 вчера собрались неравнодушные горловчане.

Священнослужители провели панихиду по жителям Горловки, погибшим в период военных действий в Донбассе.

В знак светлой памяти о погибших за время боевых действий детей, ученики горловских школ оставили у плиты с именами ребят мягкие игрушки, после чего все желающие возложили цветы к мемориалу.

 



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