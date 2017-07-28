Водителей будут штрафовать, а их авто отправлять на штрафплощадку, если они не прошли регистрацию в «ДНР»

В «ДНР» напомнили о сроках проведения обязательной регистрации транспортных средств.

«Физические лица, эксплуатирующие на территории самопровозглашенной республики автотранспорт нечетного года выпуска, зарегистрированный на территории Украины, должны зарегистрировать его в подразделениях МРЭО ГАИ МВД ДНР в 2017 году», — говорится в сообщении.

Согласно информации, конечный срок прохождения обязательной регистрации определяется по месяцу регистрации транспортного средства, указанному в регистрационном документе, выданном подразделением ГАИ Украины. Водители, которые управляют транспортными средствами нечетного года выпуска с месяцем регистрации в подразделениях ГАИ Украины в период с января по июнь, не прошедшие обязательную регистрацию в «ДНР», в настоящее время привлекаются к административной ответственности.

Сумма штрафа составляет от 340 до 510 руб., при этом транспортное средство временно задерживается и доставляется на специальную площадку (штрафстоянку). Повторное в течение года совершение данного нарушения влечет за собой штраф в размере от 510 до 1020 руб. с временным задержанием транспортного средства и доставкой его на штрафстоянку.