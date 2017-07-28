Фронтовая Горловка: задержан похититель… скульптур

В Центрально-Городском районе задержан 25-летний горожанин, который за полгода совершил две кражи.

Как стало известно, весной злоумышленнику понравилась композиция из трех металлических скульптур оленей. Вернувшись с молотком, он разбил бетонное крепление одной из скульптур, расшатал ее пока она не сдвинулась с места и забрал с собой.

Кроме того, было установлено, что фигурант также причастен к совершению кражи мобильного телефона из палаты одного из отделений городской больницы в ноябре 2016 года.