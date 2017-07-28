Юристы «Донбасс-SOS» бесплатно будут консультировать жителей ОРДЛО

Активисты общественной организации «Донбасс-SOS» организовали бесплатную юридическую помощь для жителей неподконтрольной части Донбасса, которые пересекают линию соприкосновения по дорожному коридору «Горловка-Бахмут».

Юристы организации будут проводить бесплатные консультации каждый вторник и четверг в помещении военно-гражданской администрации поселка Зайцево.

Помимо консультаций, волонтеры предлагают помощь в подготовке необходимых документов, и сопровождение в государственных органах в случае возникновения проблемных ситуаций.

Как сообщается на официальной странице «Донбасс-SOS», активисты планируют организовывать выезды для консультации на местах.

Также волонтеры предлагают юридическую помощь жителям прифронтового Торецка и населенных пунктов Бахмутского района, которые расположены на линии фронта.

Специально для них активисты запустили отдельный номер +38063 300 72 84 — по нему можно записаться на консультацию, уточнить график поездок или сообщить о необходимости выездной консультации юристов в определенный населенный пункт.

ИА «Вчасно»