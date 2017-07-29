Фронтовая Горловка: ситуация не меняется

В течение дня в окрестностях города было относительно спокойно, хотя периодически отдаленно «шумел» юго-запад.

О боевых действиях местные жители начали сообщать вечером. Около 20 час. они рассказали о перестрелках и нечастых «бахах» на северо-западе, а несколько позднее и на юго-западе. Стоит отметить, что в Горловке ночью начался дождь с грозой и определить стихли бои или нет было сложно. Наверное, поэтому горожан встревожило зарево на северо-востоке.

Схожая ситуация сохраняется и на других участках линии соприкосновения. Вечером гремели окраины Донецка от Авдеевки до Марьинки. Как результат, в Петровском районе были ранены два местных жителя. Очень шумно было в районе Докучаевска.