В украинские вузы подали документы более двух тысяч абитуриентов из неподконтрольного Донбасса

Прием документов до сих пор продолжается.

В украинские вузы подали документы около 2100 абитуриентов, проживающих на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. Об этом свидетельствуют данные госпредприятия »Инфоресурс», который подсчитал заявки, сообщила руководитель предприятия Оксана Белик на брифинге.

Абитуриенты из ОРДЛО подавали документы через образовательные центры «Донбасс-Украина».

Кроме этого, в украинские вузы подали документы 235 абитуриентов из Крыма.

Белик подчеркнула, что это не окончательные цифры, потому что подача документов еще продолжается.

Эти данные — о абитуриентах, которые сдавали ВНО.