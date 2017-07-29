 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

В украинские вузы подали документы более двух тысяч абитуриентов из неподконтрольного Донбасса

Суббота, 29 июля, 2017

Прием документов до сих пор продолжается.

В украинские вузы подали документы около 2100 абитуриентов, проживающих на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. Об этом свидетельствуют данные госпредприятия »Инфоресурс», который подсчитал заявки, сообщила руководитель предприятия Оксана Белик на брифинге.

Абитуриенты из ОРДЛО подавали документы через образовательные центры «Донбасс-Украина».

Кроме этого, в украинские вузы подали документы 235 абитуриентов из Крыма.

Белик подчеркнула, что это не окончательные цифры, потому что подача документов еще продолжается.

Эти данные — о абитуриентах, которые сдавали ВНО.

112.ua

В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования