В «ДНР» печатные материалы «Свидетелей Иеговы» назвали экстремистскими

Таковыми признаны два печатных материала — «Точка зрения Библии. Претерпело ли христианство крах?» и «Будете ли вы следовать любящему руководству Иеговы?», изданные религиозной организацией «Свидетели Иеговы».

Так, в самопровозглашенной республике была проведена экспертиза и согласно заключению экспертов 2в текстах содержится информация, разжигающая ненависть на религиозной почве, а также пропагандирующая на контекстуальном уровне превосходство «Свидетелей Иеговы» по отношению к прочим христианам».

В результате, в «ДНР» признали данные материалы экстремистскими, запретив их издание. В сообщении отмечается, что на сегодняшний день организация «Свидетели Иеговы» в «ДНР» не запрещена.