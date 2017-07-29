Фронтовая Горловка: цены на продукты остаются прежними

В Горловке продолжают проводить мониторинг цен на продовольственные товары. За период с 24 по 28 июля были обследованы 36 объектов торговли (магазины, супермаркеты, рынки).

Мониторинг цен на социально значимые продукты питания, реализуемые в торговой сети города, показал, что по состоянию на 28 июля дефицита товаров нет.

За истекший период на рынках и в магазинах Горловки, в целом, существенного изменения цен на основные продукты питания не происходило. Стоимость картофеля- от 15 руб., моркови – от 20 руб., капусты белокочанной – от 10 руб., свеклы – от 15 руб., лука репчатого – от 25 руб., а помидоров и огурцов — от 40 руб. за 1 кг.

Также в широком ассортименте во всех торговых объектах города продаются крупы и макаронные изделия, молочная продукция, цены на которые остаются стабильными.

Цена на яйцо куриное — от 35, руб. за десяток, мясо птицы (тушка потрошенная) – от 103 руб./кг, говядины на кости – от 200 руб./кг, свинина на кости – от 200 руб./кг. Стоимость масла растительного (рафинированного) – от 55 руб. за литр, а сахара-песка от 44 руб./кг.