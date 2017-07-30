В Украине возобновят работу 2 сахарных завода

В Винницкой области этой осенью запустится простаивающий Соколовский сахарозавод, а в 2018 году планируют запустить еще одно предприятие — Моевский сахарный завод (его цеха не работают третий год). Об этом сообщает «Голос Украины».

В прошлом производственном сезоне в Винницкой области работали 6 сахарных заводов, которые перерабатывали свеклу до середины января. Но этого не достаточно для переработке сырья.

«К шести тем, где варили сахар в прошлом году — Гайсинскому, Ильинецкому, Крыжопольскому, Ждановскому, Томашпольскому, Юзефо-Николаевскому — присоединится упомянутое Соколовское предприятие», — говорится в сообщении.

Тенденция к восстановлению работы сахарных вызвана еще и тем, что сахар в настоящее время пользуется спросом на зарубежных рынках. Поэтому и цена на внутреннем рынке остается высокая.

Как отмечается, почти 55 тыс. га в этом году в Винницкой области под сахарной свеклой. Наибольшие «сладкие» плантации в Крыжопольском районе — 8,2 тысяч гектар, в Гайсинском — 5,6 тыс. гектар, Томашпольском — 5,3 тыс. гектар.

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