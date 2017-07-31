Фронтовая Горловка: Красный Крест передал помощь обществу инвалидов

Международный комитет Красный Креста передал горловскому городскому обществу инвалидов «Горловчанка» гуманитарную помощь в рамках программы физической реабилитации и оздоровления людей с ограниченными возможностями.

В Горловке индивидуальные занятия по физической реабилитации и различные городские спортивно-массовые мероприятия проводятся в помещении городского общества инвалидов «Горловчанка», которое остро нуждалось в ремонте и приобретении специального спортивного инвентаря и оборудования.

На днях благотворительная организация передала «Горловчанке» строительные материалы для ремонта, а также специализированное реабилитационное оборудование для инвалидов. Кроме того, был передан различный спортивный и прочий инвентарь.

В благотворительной миссии подчеркнули, что это не последняя акция помощи.