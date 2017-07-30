Фронтовая Горловка: мужчины пытались провезти через КПВВ иконы и оружие

Об этом сообщили в пресс-службе ГСПУ.

У пассажира, одного из автомобилей, который следовал со стороны Горловки, были обнаружены девять икон. Возможно, они представляют историческую и культурную ценность.

Кроме того, на КПВВ в Майорске пограничники Краматорского отряда и работники ГФС в автомобиле «Шкода», благодаря служебной собаке, обнаружили охотничье ружье и нарезную винтовку, а также патроны к ним.

Нарушители и обнаруженные находки переданы сотрудникам Нацполиции для принятия правового решения.