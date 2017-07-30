Украинцев начали штрафовать за европейские номера

Украинские суды активно штрафуют граждан, которые ввезли в страну иностранные авто в режиме «транзит» и пользуются ими без растаможки.



Так, 10 февраля 2017 за пересечение границы Черниговская таможня составила протокол на водителя, который пользовался Opel Astra на литовской регистрации. 24 февраля его оштрафовали. Водитель обжаловал решение, но Носовский райсуд Черниговщины поддержал позицию таможни и отказал в удовлетворении жалобы. 29 марта 2017 Деснянский райсуд Киева не удовлетворил жалобу водителя, который ввез в Украину Audi A6 на немецком регистрации. Авто он ввоз в страну в июне 2016 года, а штраф на 8,5 тыс. грн получил в конце декабря. При этом водитель также нарушал таможенный режим на Volkswagen Passat.

11 апреля 2017 похожее решение принял Киевский райсуд Харькова — в середине декабря 2016 водителя оштрафовали на 8,5 тыс. грн за пользование нерастаможенным Ford Mondeo на польской регистрации. Водитель подал в суд, но также проиграл дело. 12 июня 2017 Железнодорожный райсуд Львова поддержал штраф в 8,5 тыс. грн для водителя Skoda Octavia, зарегистрированного в Литве. Он ввез машину в Украину 9 декабря 2015 в режиме «временный ввоз на 1 год», однако уже 22 марта 2016 года Волынская таможня выдала ориентирования о незаконности пребывания в Украине этого автомобиля.

Ранее «Кочегарка» сообщала, что в «ДНР» собираются штрафовать водителей, а их авто отправлять на штрафплощадку, если они не прошли перерегистрацию.

Хроника.инфо