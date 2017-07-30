«Шахтер» с огромным трудом обыграл «Сталь»

Горняки лишь в добавленное арбитром время добились волевой победы.

Футболисты «Стали» повели в счете уже в первой десятиминутке — Кузык сполна воспользовался ошибкой Срны и Пятова. «Шахтер» успел отыграться прямо перед перерывом (Тайсон). Вырвать же победу подопечные Фонсеки смогли лишь на 95-й минуте, когда вышедший на замену Бланко-Лещук реализовал выход один на один — 2:1.

В субботу состоялись еще два поединка: «Динамо» разгромило «Карпаты» — 5:0 (Буяльский, Цыганков (3), Мбокани), а «Ворскла» не без труда одолела «Звезду» — 2:1.

Сегодня состоятся еще три поединка 3-го тура Премьер-лиги.