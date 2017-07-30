Фронтовая Горловка: в субботу бои продолжились

29-го июля местные жители снова сообщали о боевых действиях в окрестностях города.

Во второй половине дня горловчане периодически могли слышать отдаленные «бахи». Вечером «зашумели» северные окраины, также продолжали доноситься отголоски войны с юго-западного направления (Ясиноватая/Авдеевка). Также продолжились обстрелы и боестолкновения под Песками, на мариупольском направлении.

В Донецке ночью прогремел мощный взрыв, о чем дончане сообщили в соцсетях. Подробности не уточняются.