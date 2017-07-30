Средняя зарплата в Украине выросла на 520 гривень

Реальная заработная плата в Украине в июне 2017 года увеличилась на 18,9% по сравнению с июнем-2016 и на 5,8% по сравнению с маем-2017, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.

Как отмечает Госстат, средняя номинальная заработная плата штатных работников в июне по сравнению с маем 2017 года возросла на 7,6%, в годовом измерении – на 37,9%, составив 7360 грн, тогда как в мае – 6840 грн, апреле — 6659 грн, марте – 6752 грн, феврале — 6209 грн, январе – 6008 грн.

По данным статведомства, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в июне текущего года по сравнению с июнем 2016 года наблюдался в Тернопольской (на 49,9%), Херсонской (на 48,4%), Черновицкой (на 47,9%), Полтавской (на 47,8%), Винницкой (на 46,9%), Ивано-Франковской (на 46,7%), Закарпатской (на 46,3%), Хмельницкой (на 45,3%) областях.

В Донецкой и Луганской областях (без учета части зоны АТО) рост заработной платы составил 35,8% и 27,9% соответственно, в г.Киеве — 29,7%.

Самый высокий уровень зарплат в минувшем месяце зафиксирован в г.Киеве –11091 грн, самый низкий — в Кировоградской области – 5938 грн.

В июне 2017г. по сравнению с аналогичным месяцем 2016г. заработная плата возросла в сфере госуправления и обороны, обязательного соцстрахования (на 56,7%), образовании (на 51,9%), здравоохранении (на 45,2%), в сельском, лесном и рыбном хозяйствах (на 45,2%), в сфере временного размещения и организации питания (на 41,1%); административного и дополнительного обслуживания (на 41,1%); в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспорта и мотоциклов (на 35,2%), в сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха (на 34,3%), на предприятиях транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности (на 33,4%); в промышленности (на 31,3%); строительстве (на 30,1%); в сфере профессиональной, научной и технической деятельности (на 28,7%), финансовой и страховой деятельности (на 23,9%); информации и телекоммуникаций (на 22,9%).

Телеграф