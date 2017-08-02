Взгляд из России: «Своих не бросаем»? Беженка стала попрошайкой

Инна Васильевна сидит на ступеньках надземного пешеходного перехода и ежится от ветерка от проезжающих внизу машин. Одета аккуратная и чистенькая старушка сегодня потеплее, чтобы не продуло. Рядом с нею лежит картонная коробочка для сбора денег, на которой написано: «С Донецка. Пожалуйста, помогите! Пенсию не получаю…». О ней нам сообщили неравнодушные читатели «ЯВ». Представившись, прошу рассказать о жизни на Украине и в России. Первая ее реакция была: «Ой, не надо про меня писать, милый! У меня все хорошо!» Но слово за слово пожилая беженка все-таки рассказала про свою жизнь и как она дошла до просьб о милостыне.

— До войны я жила хорошо! Замечательно, можно сказать, жила! Сама я из Горловки. У меня двое сыновей родились. Всю жизнь трудилась на стройках — была штукатуром-маляром. Во многих каменных домах в городе была и моя частичка труда. Строили мы и жилые дома, и административные здания, и поликлиники, школы, детские сады. Жизнь была прекрасна у меня на родной Украине. Мирное время все время вспоминаю. Как мы, оказывается, хорошо жили тогда! Жили и не тужили!

***

…Когда стало особенно «жарко», когда обстрелы усилились, когда мой дом, моя хата сгорела от взрыва, тогда поняла, что надо спасаться. Вместе с соседями и жителями Горловки собрала нехитрые пожитки и поехала в неизвестном направлении. Вскоре оказались в Крыму, в Симферополе. Там местные миграционщики посоветовали нам ехать в Якутию, мол, там и жильем помогут, и работой. Да и пенсию начнут выдавать старикам. Ну, мы и поехали в морозную Якутию, о которой, конечно, слышали, но не видели ни разу…

БЕЖЕНЦЫ ИЗ УКРАИНЫ В ЯКУТИИ

После начала боевых действий на юго-востоке Украине, в Россию начали переправлять беженцев из Донецкой области, разбрасывая по регионам по разнарядке. Часть из них направили и в Якутию. Первые беженцы появились у нас в январе 2014 года. Всего в Управление Федеральной миграционной службы по Якутии обратилось за свидетельством о временном пребывании 1739 человек, в том числе 446 детей. Из них 798 человек самостоятельно прибыли в Нерюнгри и 346 — в Мирный для устройства на работу на местных промышленных предприятиях. Еще 192 человека были отправлены из Крыма сотрудниками УФМС Республики Крым, пообещавшими им жилье и трудоустройство, поскольку Якутия якобы участвует в программе по переселению беженцев. На самом деле это оказалось не так, в нашей республике эта программа не работала. Беженцев, прилетевших непосредственно в Якутск, поселили в пункте временного размещения в селе Хатассы — в общежитиях бывшей колонии для трудных подростков. Часть из них удалось трудоустроить, но многие семьи из-за сильных холодов приняли решение переехать — в том числе и в более тёплые, южные районы Якутии. По данным Департамента занятости населения республики, в 2015 году службы занятости Якутии обеспечили работой большую часть граждан Украины, прибывших на территорию республики с января 2014 года: работу получили 1204 человека.

***

В Якутск мы приехали зимой, и нас поселили в домиках для беженцев. Было ужасно холодно поначалу, но потом помогли с теплой одеждой. Только я все равно на улицу не часто выходила. Уж жутко морозно у вас! Мои соседи стали потихонечку разъезжаться по разным районам Якутии. Многие подались на угольные шахты в Нерюнгри. Горловка же — горнодобывающий регион Украины. У нас поэтому много шахт, и народ шахтерский, привычный к работе под землей, да и семьи же надо кормить. А у меня зрение ухудшаться стало здесь… Лечилась понемногу, думала поживу в Якутске и улечу домой в Горловку! А вышло так, что уже третий год здесь зимую…

***

Как-то в один из дней все стали собираться и куда-то уезжать. В домах для беженцев было пустынно. А я в суматохе осталась одна. Вышла, просто села в автобус и поехала, не зная куда. Еду и плачу от безысходности, слезы рукой вытираю! Стало что-то так жалко себя вдруг! Никому-то ты не нужной стала на старости лет. К кому обращаться, у кого помощи просить? Не знала тогда… И вдруг тогда ко мне подсела незнакомая женщина приятной внешности, якуточка по национальности. Стала спрашивать, почему я плачу. Я ей всю душу и открыла! Ее Инной зовут, как и меня. Она меня обняла и пожалела, пригласила пожить у нее в частном доме. Я и поехала с ней… А куда еще?

***

У Инны своих деток много, а тут я со своими бедами. Очень неудобно мне было поначалу, но потом ничего, пообвыклась. Инна добрая и чуткая! С меня квартплаты не берет совсем, но я ей на еду все-таки денежки отдаю, нельзя же на шею садиться. Поэтому и выхожу на улицу. Живем мы хорошо! У меня крыша над головой есть, сыта и одета.

***

Я православная верующая, все молитвы и посты совершаю, но в местных церквах не была еще. Сама то не могу поехать — стара да и глаза болят, а детки у Инны маленькие все, не могут меня отвести в храм Божий. А хозяйка на работе всегда — с утра до вечера. Спасибо ей, голубушке, за лечение моих глаз! Отвела она меня к глазному врачу, и мне даже сделали операции: две на одном глазе и одну — на другом! Вроде теперь получше стало!

***

Не боюсь ли я лиходеев с улицы на этом переходе? Обычно тут бичей и других непонятных личностей много ходит туда-сюда. Некоторые хотят мои денежки экспроприировать, так сказать. Но я или к людям проходящим за помощью обращаюсь, или к музыкантам — якутам и русским — они мигом мне помогают! Молодцы, ребятушки! В обиду меня не дают!

***

Ах, как я соскучилась по Родине, по своему дому, кто бы знал! Каждый день вижу свою израненную Горловку, и сердце кровью обливается. Мы ведь себе и представить не могли, что между двумя братскими народами война начнется, украинцы и русские друг друга убивать начнут! Ой, сколько горя было! А ведь у нас в Горловке и украинцы, и русские десятилетиями бок о бок всегда жили. Породнились многие. И вдруг такое! Когда же мир настанет-то? Молюсь об этом ежечасно и ежедневно.

НАПОСЛЕДОК

Быть может, власти города или республики обратят внимание на беды этой старой беженки из Украины. По выходным дням Инна Васильевна сидит с 11 часов утра на надземном пешеходном переходе возле Столичного рынка. Пока в Министерстве труда и социального развития республики корреспонденту «ЯВ» разъяснили, что эта женщина должна получить статус беженца, для чего ей стоит обратиться в Управление миграционной службы республики. И после этого она сможет получить все необходимые документы, пособия, пенсию и т. д. Если нас читают другие беженцы из Донбасса, оказавшиеся в схожей ситуации, то информируем: у вас есть возможность получения российского гражданства. По данному вопросу следует обратиться в УФМС Якутии.

Алексей Евстафьев, Якутск вечерний