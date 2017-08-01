СМИ: Россия не будет поставлять электричество на Донетчину

Неподконтрольные украинскому правительству районы Донецкой области не нуждаются в перетоке электроэнергии из России. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источника, близкого к Министерству энергетики Российской Федерации.



Собеседник отмечает, что часть Донецкой область не испытывает энергодефицита, все потребители запитаны в полном объеме от имеющейся на территории генерации.

В России о намерениях Украины отключить воздушные линии, по которым осуществляется энергоснабжение Горловки и близлежащих окрестностей, стало известно 20 июля. По словам источника, в связи с этим было запланировано проведение ряда мероприятий и переключений, которые позволили обеспечить электроснабжение этого энергоузла имеющимися на этой территории воздушными линиями и генерацией.

Представитель Минэнерго России отказался от комментариев.

Напомним, 26 июля «Укрэгнерго» полностью приостановила подачу электроэнергии на неподконтрольную украинским властям территорию Донецкой области. В «Укрэнерго» заявили, что потребность этих районов в энергии покрывается за счет Старобешевской и Зуевской ТЭС, производителями в ОРДО, а также поставками из Российской Федерации. В «ДНР» заверили, что отключение украинской стороной поставок электроэнергии не скажется на потребителях.

«Кочегарка» сообщала, что между «ДНР» и «ЛНР» за деньги из России восстановили 12 км ЛЭП.

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