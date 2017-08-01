Фронтовая Горловка: два новых автобуса вскоре появятся на городских маршрутах

В «ДНР» заявили о завершении крупноузловой сборки первой партии автобусов ПАЗ.

Согласно информации, их сборка происходит на мощностях завода «Донецкгормаш».

«Это современные пассажирские автобусы для городских перевозок, с мощным двигателем, а также передовыми системами управления и контроля», — рассказал директор предприятия» Александр Орлов.

По его словам, этот проект очень важен,, ведь он позволит сохранить рабочие места на машиностроительных предприятиях, а также обновить автопарк, что повысит качество пассажирских перевозок.

Как сообщил и.о. главы горадминистрации от «ДНР» Иван Приходько, «10 машинокомплектов новых автобусов ПАЗ предназначены для Горловки. Первые два автобуса уже собраны и в ближайшее время выйдут на городские маршруты. Остальные автобусы поступят до конца октября».