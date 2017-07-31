Умер тракторист, подорвавшийся на мине в середине июля

Понедельник, 31 июля, 2017
Скончался житель поселка Сартана, получивший тяжелые ранения вследствие подрыва на мине.
Александр Меренков работал трактористом в агрохолдинге. 17 июля в Гнутово его трактор в поле подорвался на неизвестном взрывном устройстве.
Земляки говорят о нем, как о добром, отзывчивом человеке, который всегда был готов прийти на помощь.
Так в феврале нынешнего года Александр Викторович совершил поистине геройский поступок. Он спас двоих тонущих в речке детей. А спустя пять месяцев сам стал жертвой трагедии…i24.com.ua