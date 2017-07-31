Умер тракторист, подорвавшийся на мине в середине июля

Скончался житель поселка Сартана, получивший тяжелые ранения вследствие подрыва на мине.

Александр Меренков работал трактористом в агрохолдинге. 17 июля в Гнутово его трактор в поле подорвался на неизвестном взрывном устройстве.

Земляки говорят о нем, как о добром, отзывчивом человеке, который всегда был готов прийти на помощь.

Так в феврале нынешнего года Александр Викторович совершил поистине геройский поступок. Он спас двоих тонущих в речке детей. А спустя пять месяцев сам стал жертвой трагедии…