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«Динамо» стало единоличным лидером

Понедельник, 31 июля, 2017

В воскресенье состоялись три заключительных матча третьего тура Премьер-лиги.

Снова не выиграла «Заря», расписавшая мировую с «Александрией» — 1:1. Во второй раз кряду сыграл всухую «Олимпик», на этот раз  дончане не порадовали голами в матче с «Вересом» — 0:0. Отметим, что ровенчане все три поединка завершили именно с таким счетом, хотя могли улучшить статистику, реализовав пенальти на 91-й минуте. А вот «Мариуполь» дома разгромил «Черноморец» — 3:0 (Вакуленко (2), Фомин) и этот матч стал самым посещаемым в туре — 8750 болельщиков.

Напомним, днем ранее «Шахтер» с трудом обыграл «Сталь» — 2:1, «Ворскла» с таким же счетом одолела «Звезду», а вот «Динамо» легко разобралось с «Карпатами» — 5:0.

В турнирной таблице единоличным лидером стало «Динамо» — 9 очков, на три меньше у «Шахтера», «Стали» и «Ворсклы». «Мариуполь» и «Олимпик» имеют в своем активе по пять очков.



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