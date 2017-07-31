Фронтовая Горловка: после относительной тишины вчера было «жарко»

Несколько дней кряду в окрестностях города боевые действия хоть и велись, но не были интенсивными. Как говорят сами горловчане, они даже успели привыкнуть к тишине. И вот опять…

В воскресенье периодически были слышны бои на северных окраинах, а вечером ситуация серьезно усугубилась. Об этом горожане сообщили еще до наступления темноты. По их словам, стрелковым и минометами «шумел» участок от Майорска до Зайцево. Кроме того, в близлежащих районах иногда было слышно направление Ясиноватой/Авдеевки.

Позднее местные жители рассказали о применении тяжелого: «раскатисто, но редко». Одиночные бахи раздавались как до полуночи, так и после нее. Это сопровождалось постоянными перестрелками из различного калибра.

Напряженной остается ситуация под Донецком, на мариупольском направлении, а также в районе Попасной и Стаханова.