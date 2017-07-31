Как изменится жизнь в августе: призыв в армию, изменение курса доллара и аренда по-новому

В последний месяц лета в Украине подорожает аренда квартир, но снизятся цены на продукт.

В августе украинцев ждет внеочередной призыв в армию. Кроме того, по оценкам аналитиков, летом традиционно снижаются цены – дефляция может составить около 0,5%. Также, согласно меморандуму с МВФ, к следующему месяцу в Украине должны ввести абонентскую плату на тепло. Сайт «Сегодня» выяснил, как может измениться жизнь украинцев в последний месяц августа.

Новый курс доллара и инфляция

Лето – период стабилизации гривни. Курс доллара последнее несколько месяцев колеблется в пределах 26 гривен. «Это произошло на фоне отсрочки получения очередного транша кредита МВФ по расширенной программе сотрудничества на осень, а по некоторым данным – и вовсе на конец года. При получении транша гривня была бы еще сильнее. На стороне национальной валюты играют такие факторы, как относительно высокие цены на продовольственные позиции украинского экспорта и чистые продажи валюты населением», – поясняет старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

В августе, согласно прогнозу аналитиков, курс американской валюты по отношению к гривне будет колебаться в диапазоне 25,5 – 26,0 гривен за доллар.

Кроме того, летом также наблюдается и снижение цен – дефляция. Главная причина такой тенденции – новый урожай сельхозпродукции, который приводит к удешевлению овощей и фруктов. «За 17 лет, начиная с 2000 года, в августе дефляция наблюдалась 11 раз. Текущий год, вероятнее всего, не станет исключением, и можно будет ожидать снижение цен в августе по сравнению с июлем на 0,2-0,5%», – прогнозирует Вадим Иосуб.

В августе украинцев в возрасте от 20 до 27 лет заберут в Нацгвардию

В следующем месяце по приказу президента в Украине проведут дополнительный призыв в армию. В мае по повесткам отправились в призывные пункты больше 14 тысяч человек, сколько призовут в августе – на данный момент неизвестно. Бюджет призывной кампании отдельным постановлением определит правительство.

Кого могут призвать в армию в августе:

Мужчины возрастом от 20 до 27 лет

Годные по состоянию здоровья

Без судимости

Не проходили военную службу

Помимо призыва на срочную службу в мае также начали призывать в армию украинцев с высшим образованием, которые окончили военные кафедры. Офицеры запаса считаются «годными» до 43 лет. Как и срочники, служить они должны полтора года. К слову, еще несколько лет назад окончание военной кафедры при вузе давало право на отсрочку. Всего за семь лет в Украине набралось больше 90 тысяч офицеров запаса.

После получения повестки украинец обязан прибыть в определенный пункт сбора и в срок, указанный в повестке. Если же военнообязанный не явился по повестке в военкомат, не сообщил в комиссариат о смене места жительства, ему грозит штраф в размере 85-119 гривен. За повторное нарушение – от 170 гривен до 255 гривен. К слову, согласно закону, работодатели обязаны извещать военкоматы о своих сотрудниках призывного возраста.(ч. 4 ст. 34 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» от 25.03. 1992 № 2232-XII).

Украина к августу должна ввести абонплату на отопление

В меморандуме с Международным валютным фондом (МВФ) Украина взяла на себя обязательство к августу внедрить абонплату на отопление. Это означает, что часть стоимости тепла перенесут на неотопительный сезон. Стоимость абонплаты на тепло, зависимо от инфраструктуры города, может колебаться в пределах 100 гривен.

Введение тарифа «на доставку отопления» фактически означает, что тариф поделят на две составляющих: непосредственная стоимость тепла и абонплата на содержание инфраструктуры. Первую составляющую придется платить только в отопительный сезон, а абонплату – круглый год. На запрос сайта «Сегодня» член Национальной комиссии, которая осуществляет госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Руслан Машляковский пояснил: «установление двухставочных тарифов на центральное отопление может быть исключительно инициативой компании-поставщика тепла».

Как пояснили в департаменте теплоснабжения НКРЭКУ, компания-поставщик должна согласовать решение о введение абонплаты с местной властью, провести обсуждения и только после этого – направить свои расчеты в комиссию. В НКРЭКУ расчеты проверят и примут решение, утверждать тариф, или нет.

О том, чтобы всех поставщиков заставить ввести абонплату, на данный момент речь не идет. Абонплата на отопление уже есть в Ивано-Франковске, Мелитополе, Днепрорудном, Львове, Виннице. Так, в отопительный сезон львовяне платят 1266,5 гривни за каждый использованный гигакалорий тепла. 53,4 гривни от этой суммы – стоимость абонплаты. В неотопительный сезон, например, летом, за отопление приходится платить всего 26,3 гривни абонплаты.

«Структура одноставочного и двухставочного тарифов содержит одни составляющие расходов, что включаются в полную себестоимость услуги. Отличие состоит в форме расчетов за тепло. Один и тот же объем расходов покрывается либо в отопительный сезон – одноставочный тариф, либо распределяется на весь год – двухставочный тариф», – поясняет Руслан Машляковский.

Взлетят цены на аренду

В конце лета традиционно растут цена на аренду квартир в областных центрах. Риелторы поясняют: из-за наплыва студентов и сезонных работников спрос на недвижимость растет и при стабильном предложении это приводит к росту цен на 15-20%. Риелтор Максим Бабуряк уверен: сезонный рост цен в конце лета затронет только бюджетный сегмент недвижимости. По оценкам эксперта, квартиры могут подорожать на 20%. «Сейчас мертвый сезон. Арендаторы могут посмотреть два-три варианта и что-то выбрать. В конце августа такого не будет. Пока вторую будете смотреть, первую уже сдадут. Если сейчас квартиру можно и за 4,5 тысячи снять, в августе такую и за 5,5 тысяч заберут», – рассказывает Максим Бабуряк.

В то же время представитель комитета Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Эдуард Бразас уверен, что цены вырастут не больше, чем на 10%.

«К сентябрю цены могут вырасти на 10%, я не думаю, что это будет существенно. И так сейчас дорожает коммуналка, и арендодатели перекладывают эти платежи на арендаторов. Если человек не совсем профессионал и выставил какую-то совсем фантастическую «хотелку», сдать такую квартиру будет сложно. Если квартира пару месяцев простояла, даже для самого жадного арендодателя это сигнал, что нужно снижать цену», – рассказывает Эдуард Бразас.

Эксперты советуют: квартиру лучше искать в июле или в первой половине августа. При этом за 5-6 тысяч гривен можно требовать от арендодателя минимальный набор техники и мебели (стол, диван, стулья, стиральную машину, холодильник) и свежий ремонт.

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