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Фронтовая Горловка: в городе активизировались «гаишники»

Понедельник, 31 июля, 2017

Об этом на своей странице в Facebook написал блоггер Никита Синицин.

По его информации, вГорловке необычайно много постов ГАИ. Так, в центре города постоянно можно встретить 5-6 экипажей, дежурящих в разных точках.

Одна машина постоянно целый день дежурит на тротуаре возле магазина «Стол и стул» рядом с бывшим магазином «Комбат» на улице Пушкинской между Гагарина и Комсомольской. Вторая по Комсомольской ниже пятачка, из третьей (обычно на пл.Победы со стороны ул. Гагарина) просматривается пр.Победы, а также одно авто постоянно стоит возле исполкома.

«На Комсомольской стоял знак «стоп» — то есть проезд без остановки запрещен -это вообще любят гаишники. По пр.Победы гаишники у нас в Горловке всегда любили «охотиться» на водителей которые поворачивали влево в сторону проспекта Ленина. Там многие как бы угол резали, разметки то нет, а в правилах написано, что ты должен мысленно разделить на полосы шириной 2,60. Прикинь, бред. Ну вот таким образом они и «зарабатывают», — рассказал один из горловчан.

Также по его словам, гаишники в Горловке стоят и на пропускном пункте на выезде из города в сторону Донецка. В итоге, сейчас чтобы вырваться из Горловки надо стоять на блокпосту 1,5-3 часа, ну и на въезд тоже самое.

«Гаишники делают вид что они работают и стоит их там аж 6 «гайцев». Когда раньше стояло 3 ополченца пост проходили за 10 минут. Стало 6 гаишников стало 3 часа», — добавил горловчанин.

Стоит отметить, что в комментариях местные жители не подтверждают информацию Н.Синицина о пробках на выезде из Горловки в сторону Донецка.



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